Strasburgo-Nizza Coppa di Francia 22-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Alsaziani grandi favoriti

Sabato sera si gioca la seconda semifinale di coppa di Francia tra Strasburgo e Nizza, con calcio d'inizio alle 21:00. L'incontro si svolge nello stadio di casa dei padroni di casa, con le formazioni ufficiali già annunciate e i convocati disponibili. Gli alsaziani sono considerati favoriti secondo le quote, mentre i due allenatori O’Neill e Puel preparano le rispettive squadre per questa sfida.

Seconda semifinale di coppa di Francia che vede lo Strasburgo di O’Neill affrontare in casa il Nizza di Puel. Gli alsaziani sono ancora in piena corsa sia in Conference League che in campionato, dove lottano per restare nelle coppe europee. Occasione ghiotta per ritrovare una finale a 25 anni di distanza dall’ultima vittoria (nel 2001 contro l’Amiens ai rigori). Per gli Aiglons, ancora invischiati. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Strasburgo-Nizza (Coppa di Francia, 22-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Alsaziani grandi favoriti Notizie correlate Strasburgo-Nizza (Coppa di Francia, 22-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiSeconda semifinale di coppa di Francia che vede lo Strasburgo di O’Neill affrontare in casa il Nizza di Puel. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Coppa di Francia, il Lens non si ferma più: batte il Tolosa e vola in finale; Semifinali della Coupe de France questa settimana tra Lens, Tolosa, Strasburgo e Nizza; Guida al calcio in TV: dove vedere le partite di oggi, 22 aprile 2026; Strasburgo-Nizza (Coppa di Francia, 22-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pronostico Strasburgo-Nizza: sesta volta di filaStrasburgo-Nizza è la semifinale di Coppa di Francia: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Lo Strasburgo nel corso delle ultime settimane qualche passo falso lo ha fatto. Ma è una squadra ... ilveggente.it Coppa di Francia, De Zerbi e il suo Marsiglia a valanga. Risorge il Nizza, Strasburgo okNessuna big è caduta in disgrazia ai trentaduesimi di Coppa di Francia. In ordine, il Marsiglia di Roberto De Zerbi spazza via il Bourg en Bresse con 6 gol, tutti con marcatori differenti, tra cui ... tuttomercatoweb.com weekend • #FRANCIA #Napoli - #Strasburgo A/R 96€ Avoloavolers ho appena trovato un’occasione per passare un weekend lungo, da giovedì a domenica, a Strasburgo, partendo da Napoli, ad un prezzo come piace a noi. Com - facebook.com facebook