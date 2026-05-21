Lens-Nizza Coppa di Francia 22-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Sang et Or favoriti sui nizzardi

Da infobetting.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo atto della Coppa di Francia si svolge allo Stade de France di Saint-Denis, con il Lens di Sage pronto a sfidare il Nizza di Puel. La partita è prevista per il 22 maggio 2026 alle 21:00. Secondo le quote e i pronostici, i sang et Or sono favoriti rispetto ai nizzardi, che si trovano in una posizione di maggiore difficoltà in campionato. Le formazioni ufficiali e i convocati sono stati annunciati, mentre gli appassionati attendono di scoprire l’esito di questa finale.

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Si gioca l’ultimo atto della coppa di Francia nella cornice dello stade de France di Saint-Denis e il Lens di Sage affronta il pericolante Nizza di Puel.  I sang et or sono all’atto finale di una stagione straordinaria, che li ha visti lottare ad armi pari con il Paris Saint Germain fino a poche settimane fa. Lo 0 a 4 di Lione è stata la degna chiusura di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Lens-Nizza (Coppa di Francia, 22-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Sang et Or favoriti sui nizzardi
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