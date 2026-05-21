Lens-Nizza Coppa di Francia 22-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si disputa la finale della Coppa di Francia nello stadio di Saint-Denis, con in campo il Lens di Sage e il Nizza di Puel. La partita inizia alle 21:00 e rappresenta il confronto tra due squadre che arrivano all’appuntamento dopo aver superato varie fasi della competizione. Il match mette in palio il trofeo nazionale, con le formazioni pronte a scendere in campo per conquistare il titolo. Sono attesi circa 80.000 spettatori presenti nello stadio parigino.

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Si gioca l’ultimo atto della coppa di Francia nella cornice dello stade de France di Saint-Denis e il Lens di Sage affronta il pericolante Nizza di Puel.  I sang et or sono all’atto finale di una stagione straordinaria, che li ha visti lottare ad armi pari con il Paris Saint Germain fino a poche settimane fa. Lo 0 a 4 di Lione è stata la degna chiusura di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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