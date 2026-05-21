Lens-Nizza Coppa di Francia 22-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Stasera si disputa la finale della Coppa di Francia nello stadio di Saint-Denis, con in campo il Lens di Sage e il Nizza di Puel. La partita inizia alle 21:00 e rappresenta il confronto tra due squadre che arrivano all’appuntamento dopo aver superato varie fasi della competizione. Il match mette in palio il trofeo nazionale, con le formazioni pronte a scendere in campo per conquistare il titolo. Sono attesi circa 80.000 spettatori presenti nello stadio parigino.

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Si gioca l’ultimo atto della coppa di Francia nella cornice dello stade de France di Saint-Denis e il Lens di Sage affronta il pericolante Nizza di Puel. I sang et or sono all’atto finale di una stagione straordinaria, che li ha visti lottare ad armi pari con il Paris Saint Germain fino a poche settimane fa. Lo 0 a 4 di Lione è stata la degna chiusura di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lens-Nizza (Coppa di Francia, 22-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lens vs. Nice | Coupe de France 2025-2026 Final | eFootball Sullo stesso argomento Strasburgo-Nizza (Coppa di Francia, 22-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiSeconda semifinale di coppa di Francia che vede lo Strasburgo di O’Neill affrontare in casa il Nizza di Puel. Da dire comunque che il Nizza giocherà la finale di Coppa di Francia contro il Lens, venerdì prossimo. La squadra non vince un trofeo dal 2006 (Coppa di Lega), ma la testa rischia di essere altrove. x.com [L1+] L'arbitro nella partita tra Nizza e Lens traccia una linea e chiede ai giocatori di mantenere le distanze mentre è in corso il controllo del VAR. reddit Lens-Nizza streaming gratis e formazioni: dove vedere la finale, diretta tv liveScopri dove guardare la partita Lens-Nizza in streaming gratis: su BET365 per seguire la diretta tv live della sfida ... derbyderbyderby.it Pronostico Lens-Nizza: l’incubo retrocessione indirizza la finaleLens-Nizza è la finale della Coppa di Francia e si gioca venerdì alle 21:00: tv, streaming, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it