L’elefante e la farfalla tour per i trent’anni | live di Zarrillo a Lecce

A tre decenni dalla pubblicazione di una delle canzoni più note del suo repertorio, un cantante italiano ha annunciato un nuovo tour che coinvolgerà i teatri di diverse città italiane nel corso dell’anno. Il progetto, intitolato “1996 – 2026 L’elefante e la farfalla”, celebra il trentennale di questa hit e prevede tre tappe in Puglia. La tournée, che si svolge in vari luoghi del paese, accompagnerà il pubblico attraverso performance dal vivo di brani storici e nuovi arrangiamenti.

LECCE - A trent’anni dall’uscita di L’elefante e la farfalla, una delle canzoni più amate della sua carriera, Michele Zarrillo porta nei teatri un nuovo progetto live che attraverserà l’Italia per tutto l’anno: il tour “1996 – 2026 L’elefante e la farfalla” farà tappa in Puglia con tre. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Michele Zarrillo: 30 anni dall'Elefante e la Farfalla

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