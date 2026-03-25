Negli ultimi anni, l’immagine di Buffy l’ammazzavampiri ha riacceso l’interesse per uno stile ispirato a quegli anni, caratterizzato da mollettine a farfalla, labbra glassate e ombretti pastello. La serie, andata in onda circa trent’anni fa, ha risvegliato un fascino che si riflette ora nelle tendenze di bellezza della Generazione Z. Tra riferimenti nostalgici e mode attuali, il look di Buffy torna protagonista nel mondo della cosmetica.

C ’è stato un momento, tra la fine degli anni ’90 e i primi Duemila, in cui “combattere vampiri” è stato sinonimo di bellezza. Oggi, a distanza di quasi trent’anni, Buffy l’ammazzavampiri non è solo una serie cult ma è un “archivio” di ispirazioni beauty che la Gen Z sta riscoprendo e replicando con sorprendente fedeltà. Su TikTok riaffiora un’ estetica che sembrava archiviata, con beauty look e accessori per capelli che tornano dai ricordi: capelli lavorati con texture evidenti, labbra metalliche, accessori per capelli pop e righe a zigzag. Ma più che una semplice nostalgia, è una rilettura contemporanea. Più morbida, più consapevole, ma con la stessa attitudine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mollettine a farfalla, labbra glossy e ombretti pastello: Buffy l’ammazzavampiri non è solo nostalgia, è il nuovo riferimento beauty della Gen Z. Trent'anni dopo

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