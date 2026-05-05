Michele Zarrillo in concerto a Bitritto con il nuovo tour intitolato L’elefante e la farfalla

Michele Zarrillo ha tenuto un concerto a Bitritto nell’ambito del nuovo tour intitolato “L’elefante e la farfalla”. Lo spettacolo ha visto l’artista riproporre alcuni brani tratti dall’album uscito circa trent’anni fa, accompagnandoli con nuove interpretazioni. Zarrillo, in attività da oltre cinquant’anni, ha scelto di tornare a esibire questa metafora che descrive la fragilità della farfalla e il peso dell’elefante.

La forza fragile di una farfalla, il peso dolente di un elefante che non osa mostrarsi: a trent’anni dall’uscita di «L’elefante e la farfalla», Michele Zarrillo, tra i cantautori italiani più amati - da più di 50 anni in attività - torna a dare voce a una delle metafore più intense della canzone.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Michele Zarrillo in concerto a Cagnano Varano: il 'Tour 2026' fa tappa in Piazza Giannone Leggi anche: Michele Zarrillo in concerto a Latina Altri aggiornamenti Temi più discussi: Michele Zarrillo in concerto ad Agrigento; Michele Zarrillo al teatro Pirandello; Michele Zarrillo riabbraccia Agrigento: Cantare qui è un privilegio, un'emozione che si rinnova sempre; Dalla strada al palco 2026 - Michele Zarrillo e Alessio Mascolo - Cinque giorni - 02/05/2026 - Video. Michele Zarrillo in Puglia: il tour che celebra i trent'anni de L'elefante e la farfalla. Date concerti e bigliettiTre appuntamenti a maggio tra Martina Franca, Lecce e Bitritto per rivivere la poesia di uno dei cantautori più amati della musica italiana. Esistono canzoni capaci di fermare il ... quotidianodipuglia.it Michele Zarrillo ad Acate: concerto in piazza per la festa di San Vincenzo MartireMichele Zarrillo ha tenuto un concerto ad Acate il 25 aprile 2026 in Piazza Libertà, per la festa di San Vincenzo Martire. Migliaia di spettatori dalla Sicilia. quotidianodiragusa.it MICHELE ZARRILLO @ V.le Elenza / C.so Cavour | MONTEMILONE (PZ) - gio. 13/08/2026 - facebook.com facebook Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Michele Zarrillo sono gli ospiti musicali di "Dalla Strada al Palco Special" x.com