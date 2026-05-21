Legami con l’Isis arrestato un ragazzo di 15 anni

Un ragazzo di soli 15 anni è stato arrestato con l’accusa di avere legami con l’Isis. Dopo essere stato liberato, ha immediatamente acquistato un cellulare, secondo quanto si è appreso. Le autorità hanno riferito che il giovane era stato fermato in precedenza nell’ambito di un’indagine sulla sua possibile adesione a gruppi terroristici. La ricostruzione dell’arresto e le verifiche successive sono ancora in corso, mentre gli investigatori continuano a monitorare eventuali sviluppi.

La prima cosa che ha fatto appena tornato in libertà è stata quella di acquistare un cellulare e una nuova scheda, mettersi in contatto con soggetti vicini all’estremismo islamista radicale e cominciare a studiare un possibile attacco terroristico con un kalashnikov a Firenze o perfino contro il Vaticano. Con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, un 15enne tunisino da tre anni in Italia è stato arrestato dagli agenti della digos di Firenze. Tutto nasce da una segnalazione dell’intelligence nazionale: gli 007, notata un’attività sospetta sui social telegram e tik tok di un profilo geolocalizzato vicino Firenze, hanno informato la digos del capoluogo toscano, che prontamente ha svolto accertamenti, riuscendo in breve tempo a dare un volto e un nome all’account. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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