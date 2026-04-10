Ragazzo di 15 anni arrestato in un campo di calcetto a Mozzate

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato in un campo di calcetto a Mozzate. Un carabiniere, libero dal servizio, lo ha riconosciuto mentre camminava per strada e ha dato l’allarme, dando così il via alle procedure di polizia. L’operazione si è conclusa con l’arresto del minorenne, che è stato portato in caserma per gli accertamenti del caso.

Un carabiniere libero dal servizio lo riconosce mentre cammina per strada e fa scattare l’operazione. Si è conclusa così, nella serata del 9 aprile 2026 a Mozzate, la fuga di un ragazzo di 15 anni destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dal tribunale per i minorenni di Milano.La fuga. 🔗 Leggi su Quicomo.it Muore a 15 anni mentre gioca a calcetto, i risultati dell’autopsia: aritmia malignaUn’aritmia maligna ha ucciso il 15enne Paul Nana Ampong, morto per arresto cardiaco durante una partita di calcetto a Pordenone. Muore a 15 anni mentre gioca a calcetto, i risultati dell’autopsia: aritmia malignaUn’aritmia maligna ha ucciso il 15enne Paul Nana Ampong, morto per arresto cardiaco durante una partita di calcetto a Pordenone. Temi più discussi: Pescara, arresto cardiaco mentre fa sport: muore un 15enne; Si accascia mentre gioca a tennis, 15enne muore per arresto cardiaco; Ragazzo di 15 anni investito in bici da un’auto a Curtatone: ricoverato all’ospedale di Mantova; Ugento, 15enne tenta di impiccarsi. Il padre chiama i soccorsi ma il ragazzo è morto in ospedale. Pescara, arresto cardiaco mentre fa sport: muore un 15enneIl ragazzo si è improvvisamente accasciato a terra mentre faceva sport: è stato subito soccorso dai presenti, anche con l'utilizzo del defibrillatore automatico, poi l'arrivo del 118 e il trasporto al ... tg24.sky.it Tennista di 15 anni si accascia mentre gioca a tennis: morto a San Giovanni TeatinoUn ragazzo di 15 anni è morto nel pomeriggio dell’8 aprile a San Giovanni Teatino dopo un arresto cardiaco mentre giocava a tennis ... fanpage.it PATERNO’, SORPRESO A SPACCIARE IN PIAZZA: ARRESTATO 16ENNE Beccato mentre cedeva marijuana a un coetaneo: i Carabinieri arrestano in flagranza un ragazzo di 16 anni nel pomeriggio, durante un servizio antidroga nella periferia di Paternò. L’ - facebook.com facebook Maldini vicino a Stefano: il messaggio pieno di umanità per il ragazzo malato di tumore x.com