Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato a Monza dopo aver inviato un video in cui impugnava delle armi, minacciando un’altra persona per evitare di saldare un debito legato a un lavoro. L’indagine ha portato all’arresto, che si è verificato nella giornata di oggi. La vicenda si è svolta nel contesto di una lite tra due persone coinvolte in una relazione lavorativa.

Monza, 12 maggio 2026 – Gli doveva dei soldi per un lavoro ma pur di non pagarlo lo ha minacciato mandandogli un video in cui imbracciava delle armi. Ora è finito davvero nei guai, dato che i carabinieri allertati gli hanno trovato a casa un piccolo arsenale e pure droga. Operazione dei Carabinieri. Tutto trova compimento nella serata di venerdì scorso, quando i carabinieri della Stazione di Monza, con l'appoggio dei colleghi della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile e dei militari della Stazione di Valdilana, in provincia di Biella, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 26enne residente in Piemonte. Il giovane è...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Video con minacce e armi per non pagare un debito di lavoro: arrestato ragazzo di 26 anni

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