Legacoop chiama a raccolta i sindaci sull' Alta velocità | Non si faccia campanilismo su una tema così strategico

Da ravennatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Legacoop ha invitato i sindaci delle aree interessate a discutere sull’Alta velocità, sottolineando la necessità di evitare posizioni campanilistiche su un progetto considerato di rilevanza strategica. In Romagna, in particolare a Ravenna, si torna a parlare della possibilità di realizzare una stazione ‘Medio Romagna’ a Forlì, dopo che un ex viceministro ha indicato questa città come la scelta migliore. La proposta ha ricevuto anche il sostegno di una deputata di un partito di centrodestra.

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In Romagna, e a Ravenna, si torna a parlare di Alta velocità dopo che l'ex viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti, Galezzo Bignami è tornato sul tema indicando Forlì come la “scelta migliore” in cui realizzare la stazione ‘Medio Romagna’, sostenuto anche dalla deputata di Fratelli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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