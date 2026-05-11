Elezioni Faenza la Cgil chiama a raccolta i candidati sindaci | confronto a quattro su lavoro e anziani

A meno di due settimane dall'apertura dei seggi a Faenza, la Cgil e lo Spi convocano i candidati sindaci per un confronto su temi chiave come il lavoro e le persone anziane. L'incontro, a cui parteciperanno quattro candidati, si svolgerà prima del voto previsto per il 24 e 25 maggio. La discussione si concentrerà sulle posizioni dei candidati rispetto a queste questioni.

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