Alta Velocità Legacoop richiama all' ordine | No campanilismi occorre un dibattito vero

Legacoop Romagna ha richiamato l’attenzione sulla questione dell’Alta Velocità nella regione, sottolineando che il dibattito non dovrebbe ridursi a un confronto tra territori o campanili. L’associazione ha chiesto di superare le divisioni e di puntare a un confronto più ampio e strategico. La questione riguarda i futuri collegamenti ferroviari del territorio, e l’organizzazione ha evidenziato la necessità di un dialogo che coinvolga tutte le parti interessate in modo costruttivo.

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