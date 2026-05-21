Alta Velocità Legacoop richiama all' ordine | No campanilismi occorre un dibattito vero
Legacoop Romagna ha richiamato l’attenzione sulla questione dell’Alta Velocità nella regione, sottolineando che il dibattito non dovrebbe ridursi a un confronto tra territori o campanili. L’associazione ha chiesto di superare le divisioni e di puntare a un confronto più ampio e strategico. La questione riguarda i futuri collegamenti ferroviari del territorio, e l’organizzazione ha evidenziato la necessità di un dialogo che coinvolga tutte le parti interessate in modo costruttivo.
Il dibattito sull’Alta Velocità in Romagna non può trasformarsi nell’ennesimo scontro di campanile. È la posizione espressa da Legacoop Romagna, che interviene sul confronto aperto attorno ai futuri collegamenti ferroviari del territorio chiedendo una visione condivisa e strategica. Secondo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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