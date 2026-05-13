Messina laboratorio della nuova sanità territoriale | oltre cento medici al congresso Medicina Generale 2.0
A Messina si è tenuto un congresso dedicato alla medicina generale, con la partecipazione di oltre cento medici. L'evento ha rappresentato un'occasione di discussione sul ruolo dei medici di famiglia nel sistema sanitario territoriale e sulle sfide che li riguarderanno nei prossimi anni. Non si è trattato solo di un incontro professionale, ma di un momento di confronto sul futuro della sanità locale.
Non un semplice congresso medico, ma un momento di confronto sul futuro della sanità territoriale e sul ruolo che i medici di famiglia saranno chiamati a svolgere nei prossimi anni. È questo il significato della seconda edizione di “Medicina Generale 2.0”, ospitata a Messina negli spazi del Royal.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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