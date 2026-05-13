Messina laboratorio della nuova sanità territoriale | oltre cento medici al congresso Medicina Generale 2.0

A Messina si è tenuto un congresso dedicato alla medicina generale, con la partecipazione di oltre cento medici. L'evento ha rappresentato un'occasione di discussione sul ruolo dei medici di famiglia nel sistema sanitario territoriale e sulle sfide che li riguarderanno nei prossimi anni. Non si è trattato solo di un incontro professionale, ma di un momento di confronto sul futuro della sanità locale.

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