Lecce telecamere su strada | arrivano gli occhi con videoanalisi

A Lecce, il Comune ha annunciato l’installazione di nuove telecamere lungo le strade provinciali, le tangenziali, i viali e le arterie ad alto traffico cittadino. Le telecamere saranno dotate di sistemi di videoanalisi, capaci di monitorare il flusso veicolare e rilevare eventuali anomalie. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la gestione del traffico nelle zone più frequentate della città. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di potenziamento della videosorveglianza urbana.

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Provinciali, Tangenziali, viali e arterie cittadine ad intenso traffico veicolare. È lungo questa rete che il Comune di Lecce si prepara a rafforzare il sistema di videosorveglianza con l’installazione (entro fine anno) di 23 nuove telecamere, con sistema di videoanalisi, che andranno ad aggiungersi alle 131 già operative sul territorio comunale. In tutto saranno 19 le arterie interessate dal nuovo Piano, un intervento destinato a ridisegnare la geografia del controllo urbano tra ingressi e uscite della città, snodi strategici della circolazione, aree sensibili e zone ad alta concentrazione di movida e flussi turistici. Tra i siti... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, telecamere su strada: arrivano gli occhi con videoanalisi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Live Webcam Leverano (Lecce) in direzione Porto Cesareo sullo Ionio - Protezione Civile Sullo stesso argomento Calciomercato Inter LIVE: dalla Spagna arrivano aggiornamenti su Bastoni. Occhi puntati su Mastantuonodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Crescono gli “occhi” sul territorio: 13 nuove telecamere per la sicurezza a San GiulianoSan Giuliano Terme (PI), 7 aprile 2026 – Quattro alla piscina comunale, due nel parcheggio antistante, altrettante in via XX Settembre, all’ingresso... Salento, olio su strada causa incidente: polizia locale rintraccia il furgone con le telecamereSostanze viscide o pericolose lasciate per strada: il comando di Polizia Locale di Squinzano trova il presunto colpevole grazie al nuovo sistema di videosorveglianza. Nei giorni scorsi, un furgone che ... quotidianodipuglia.it