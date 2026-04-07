Crescono gli occhi sul territorio | 13 nuove telecamere per la sicurezza a San Giuliano

A San Giuliano Terme sono state installate tredici nuove telecamere di sorveglianza distribuite in diverse zone del comune. Quattro sono state posizionate presso la piscina comunale, due nel parcheggio vicino alla stessa struttura, mentre altrettante sono state collocate in via XX Settembre, all’ingresso del paese. L’installazione riguarda principalmente aree pubbliche e di grande passaggio, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza e la sorveglianza del territorio.

San Giuliano Terme (PI), 7 aprile 2026 – Quattro alla piscina comunale, due nel parcheggio antistante, altrettante in via XX Settembre, all’ingresso di San Giuliano. Poi Ghezzano: due in piazza Tempesti e una in via Lorenzo il Magnifico. Quindi Asciano, in piazza Pifferi, e Pappiana, alla scuola primaria “Verdigi”. In tutto altre 13 telecamere posizionate dall’amministrazione termale negli ultimi giorni in luoghi strategici del territorio comunale per vigilare sulla sicurezza dei propri cittadini. E non è ancora finita perché altre tre saranno posizionate nelle prossime settimane: una al parco Mirella Vernizzi, sempre a Ghezzano, una a... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crescono gli “occhi” sul territorio: 13 nuove telecamere per la sicurezza a San Giuliano Civitella di Romagna investe sulla sicurezza: in arrivo 13 nuove telecamere intelligenti sul territorioIl Comune di Civitella di Romagna avvia un intervento di potenziamento della sicurezza urbana attraverso la realizzazione di un nuovo sistema di... San Giuliano Terme, incrementata la sicurezza: installatati 13 nuovi impianti di videosorveglianzaAltri 3 saranno posizionati nelle prossime settimane: il Comune termale investe così i 150mila euro del suo progetto 'Piazze sicure' Quattro alla... Crescono gli occhi sul territorio: 13 nuove telecamere per la sicurezza a San GiulianoSan Giuliano Terme (PI), 7 aprile 2026 – Quattro alla piscina comunale, due nel parcheggio antistante, altrettante in via XX Settembre, all’ingresso di San Giuliano. Poi Ghezzano: due in piazza ... lanazione.it Parco San Giuliano, una passeggiata tra i 6 ettari nuovi VIDEODa lustrarsi gli occhi. L’erba verdissima ormai cresciuta, le collinette dove sono stati piantati alberi e altra vegetazione, i percorsi che, finalmente, consentono di raggiungere la punta di San ... ilgazzettino.it