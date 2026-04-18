Calciomercato Inter LIVE | dalla Spagna arrivano aggiornamenti su Bastoni Occhi puntati su Mastantuono

Sul fronte del calciomercato dell'Inter, nelle ultime ore si sono diffuse notizie provenienti dalla Spagna riguardo a Bastoni. Sono attualmente in corso discussioni e trattative, con attenzione particolare anche su Mastantuono. Aggiornamenti in tempo reale segnalano incontri e sviluppi che potrebbero influenzare le prossime mosse della squadra nerazzurra. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attende una conferma ufficiale sugli accordi ormai avviati.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 18 APRILE Mercato Inter, altro che Nico Paz: dal Real Madrid può arrivare un enorme talento! Ecco tutti i dettagli e le cifre dell’affare.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: dalla Spagna arrivano aggiornamenti su Bastoni. Occhi puntati su Mastantuono Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: Dalla Germania arrivano ben due indiscrezioni. Occhi puntati su un big per il centrocampodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter LIVE: Pronta la rivoluzione a centrocampo. Occhi puntati su Konédi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'Inter rimonta, soffre, vince 4-3 a Como e vola a +9 sul Napoli. Fabregas resta alle spalle della Juve; Calciomercato Inter: quanto costa Palestra e perché il futuro di Dumfries è in bilico; Serie A, dove vedere Inter-Cagliari: canale tv, diretta streaming, formazioni; Dove vedere Como-Inter: canale tv, diretta streaming, formazioni. Calciomercato Inter: chi sarà il sostituto di Alessandro Bastoni? La scelta andrà su uno di questi profili, ecco tutti i dettagliCalciomercato Inter: chi sarà il sostituto di Alessandro Bastoni? La scelta andrà su uno di questi profili, ecco tutti i dettagli ... calcionews24.com Calciomercato Inter, annuncio UFFICIALE: Visto spesso BarellaAnnuncio di calciomercato Inter da parte di Salihamidzic prima di Bosnia-Italia: Quando ero Ds del Bayern seguivo Barella ... interlive.it Nuova idea dell'Inter per un vecchio obiettivo di mercato La società nerazzurra ci avevo provato già la scorsa estate, senza successo, ma nella prossima sessione di calciomercato, ci riproverà: Chivu e l'Inter vogliono Manu Koné e stanno studiando un p - facebook.com facebook ESCLUSIVA: l’Inter ha come obiettivo #ManuKoné e nella possibile trattativa avrebbe messo sul piatto #Pavard #calciomercato x.com