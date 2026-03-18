Il Consiglio Comunale conferisce la cittadinanza onoraria all’oncologo Paolo Ascierto

Il Consiglio Comunale ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria all’oncologo Paolo Ascierto. La decisione è stata comunicata durante una seduta pubblica, in cui sono stati evidenziati i meriti professionali e il contributo alla comunità dell’oncologo. La cerimonia si svolgerà nelle prossime settimane, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini. La scelta mira a riconoscere il ruolo di rilievo svolto da Ascierto nel settore medico.

Tempo di lettura: 4 minuti “ Un esempio unico di dedizione, competenza e altruismo”. L’assessore comunale di Benevento Antonella Tartagli a Polcini ha sottolineato con queste parole l’annuncio al Consiglio comunale della proposta del conferimento, poi approvato all’unanimità, della cittadinanza onoraria al professor Paolo Antonio Ascierto, oncologo italiano di fama internazionale. Seduta consiliare questa mattina, alla presenza dei due subentrati assessori Giovanna Razzano, che ha sostituito Maria Carmela Serluca, entrata a fare parte dell’Esecutivo regionale guidato da Roberto Fico, e Oberdan Picucci, che ha preso il posto del defenestrato Alessandro Rosa, per onorare una delle figure più eminenti del mondo scientifico sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Consiglio Comunale conferisce la cittadinanza onoraria all’oncologo Paolo Ascierto Articoli correlati Benevento, proposta di cittadinanza onoraria per l’oncologo Paolo Ascierto«Il Sannio ha dato i natali ad un’eccellenza planetaria nel campo dell’oncologia ed è doverosamente opportuno che il capoluogo gli renda omaggio e... Teverola, il Consiglio Comunale conferisce la Cittadinanza Onoraria a don Evaristo RutinoTempo di lettura: < 1 minuto Nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, Dr. Tutti gli aggiornamenti su Consiglio Comunale Temi più discussi: CELANO, IL CONSIGLIO COMUNALE CONFERISCE LA CITTADINANZA ONORARIA ALL’ANA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI; Isolabona, il consiglio comunale conferisce la cittadinanza onoraria al dottor Simone Sala; Augusta | Il Comune conferisce la cittadinanza onoraria al luogotenente Paolo Cassia; Guardistallo conferisce la cittadinanza onoraria al presidente Eugenio Giani. Il Consiglio comunale di Celano conferisce la cittadinanza onoraria all’Associazione Nazionale AlpiniCelano. Sabato 14 marzo, il Sindaco di Celano, Ing. Settimio Santilli, e il Presidente del Consiglio Comunale di Celano, avv. marsicalive.it Celano conferisce la cittadinanza onoraria all’Associazione Nazionale AlpiniCelano - Cerimonia istituzionale a Celano per il conferimento della cittadinanza onoraria all’Associazione Nazionale Alpini (ANA). L’evento si è svolto alla presenza del sindaco Settimio Santilli, ... terremarsicane.it Il Consiglio comunale di Benevento ha votato alla unanimità la delibera che prevede il conferimento della cittadinanza onoraria al Professor Paolo Ascierto, oncologo di fama internazionale. - facebook.com facebook Maracalagonis, domani riunione del Consiglio comunale x.com