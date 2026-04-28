Il Comune di Limbadi ha deciso di assegnare la cittadinanza onoraria a Rino Barillari, noto come il “King of Paparazzi”. La cerimonia si svolgerà giovedì 30 aprile 2026 nella Sala Consiliare, alla presenza delle autorità locali e di alcune personalità. Barillari, famoso per le sue fotografie di personaggi pubblici, riceverà uno dei riconoscimenti più alti che un Comune può conferire. La cerimonia è prevista in mattinata.

Giovedì 30 aprile 2026 cerimonia ufficiale in Sala Consiliare: il celebre fotoreporter, noto anche come “The King”, riceve uno dei riconoscimenti più alti conferiti da un Comune.. Il Comune di Limbadi si prepara a rendere omaggio a una delle figure più iconiche del fotogiornalismo italiano. Giovedì 30 aprile 2026, nella Sala Consiliare, sarà conferita la cittadinanza onoraria a Rino Barillari, universalmente conosciuto come il “re dei paparazzi” e, anche a livello internazionale, soprannominato “The King”. Un titolo, quello di “King of Paparazzi”, che negli anni ha accompagnato la carriera del fotografo, diventando sinonimo del suo stile diretto, audace e capace di immortalare i momenti più significativi della vita pubblica e mondana italiana.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Limbadi conferisce la cittadinanza onoraria a Rino Barillari, il “King of Paparazzi”

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