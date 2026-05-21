Leao-Milan contro il Cagliari sarà davvero The Last Dance?
Domenica sera al San Siro si giocherà una partita importante tra il Milan e il Cagliari, considerata da molti come un momento chiave per il futuro della squadra. La sfida si svolgerà alle 22 e coinvolgerà l’intera rosa, l’allenatore e la dirigenza, che si troveranno di fronte a decisioni e valutazioni in vista delle prossime settimane. La partita rappresenta un momento decisivo per le sorti del campionato e per le eventuali strategie da adottare.
Domenica a San Siro è una partita spartiacque per il futuro del Milan. Allenatore, giocatori e dirigenza, alle 22.30 circa, dopo il fischio finale della partita contro il Cagliari, tracceranno una linea definitiva su una stagione vissuta sulle montagne russe. Quella contro i rossoblù di Pisacane potrebbe non essere una partita come le altre. Oltre a decidere le sorti del club in ottica qualificazione alla prossima Champions League, quando calerà il sipario sulla partita molti giocatori potrebbero aver giocato la loro ultima partita col Milan e salutare i tifosi per l’ultima volta a San Siro. Il bivio di Rafa. Al centro di questo finale di stagione c’è inevitabilmente lui: Rafael Leao. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leao e Bartesaghi dopo la vittoria del Milan contro il Cagliari | Serie A Enilive | DAZN
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