da israele scherno e minacce agli attivisti della flotilla

Da Israele arrivano nuove accuse e minacce rivolte agli attivisti della Flotilla, mentre si intensificano le tensioni nella regione. La situazione si inserisce nel quadro di un possibile aumento degli attacchi contro l’Iran, previsto dalla tv israeliana come imminente. Le autorità israeliane hanno diffuso comunicati in cui condannano le azioni dei gruppi coinvolti e rafforzano la presenza militare nelle aree di interesse. La vicenda si inserisce in un clima di crescente tensione tra le parti.

Il veleno Tra video, accuse di terrorismo e richieste di durezza militare Tel Aviv giustifica il suo assalto in mare contro le imbarcazioni civili dirette a Gaza Il veleno Tra video, accuse di terrorismo e richieste di durezza militare Tel Aviv giustifica il suo assalto in mare contro le imbarcazioni civili dirette a Gaza Potrebbe essere legato alla ripresa dell’attacco all’Iran, data per imminente dalla tv israeliana Canale 12, il rilascio in Grecia, probabilmente a Creta, dei passeggeri delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla (Gsf) per Gaza, comunicato ieri dal ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar. È l’ipotesi avanzata da alcuni, di fronte all’enfasi con cui in Israele sono state sottolineate le nuove proposte di attacco a Teheran preparate dal Centcom Usa per Donald Trump e l’arrivo nei porti di Ashdod e Haifa di 6.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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