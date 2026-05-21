Sabato si avvicina e l’Italia si prepara per l’ultimo impegno stagionale. La formazione potrebbe schierare i principali titolari insieme, mentre il tecnico cerca di mettere a punto la condizione fisica di alcuni giocatori, tra cui Martinez, che punta a ritrovare la forma migliore in vista del mondiale. Tra le possibili scelte tattiche c’è l’ipotesi di un 4-2-3-1, con Lautaro e Cocchi pronti a scendere in campo. La partita si giocherà al Dall’Ara, senza più obiettivi di classifica, ma con l’attenzione rivolta alla condizione degli atleti.

Vuole esserci, al Dall’Ara, Lautaro Martinez nell’ultimo ballo della stagione: non tanto per i festeggiamenti scudetto ormai consumati, ma per curare la condizione e non perdere il vizio del gol in vista del mondiale. Chivu, che aveva in mente di risparmiare rischi alle prime firme interiste in vista del grande evento, potrebbe rivedere le proprie scelte, a pochi giorni da un incrocio che potrebbe vedere all’esordio in nerazzurro dal primo minuto l’imolese Matteo Cocchi (19), esterno sinistro in odore di maglia da titolare con i nerazzurri, lui che è cresciuto nelle giovanili del Bologna per poi essere ceduto all’ Inter nell’estate del 2021. Di contro, c’è un Bologna già certo dell’ottavo posto che ha poco o nulla da giocarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le ultime verso sabato: Italiano potrebbe schierare i big insieme, Martinez cerca la forma mondiale. Orso più Berna, tentazione 4-2-3-1. Lautaro e l’imolese Cocchi fremono

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