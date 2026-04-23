Nella prossima sfida di campionato, in programma sabato al Dall’Ara, si prospetta il ritorno di Orsolini tra i titolari, mentre Orso scenderà in campo con la Roma. Sul fronte degli infortuni, Bernardeschi dovrà restare fuori per due o tre settimane e non ci saranno partite internazionali nel periodo. Per quanto riguarda Sohm, invece, il suo eventuale utilizzo è ancora sotto valutazione.

Torna Orsolini titolare. E dato l’ infortunio di Bernardeschi, che ne avrà per 2-3 settimane e non ci saranno più gare internazionali nel mezzo, lo sarà in pianta stabilela nelle prossime settimane. A partire alla gara con la Roma di sabato pomeriggio, si capirà se l’assenza di concorrenza e la continuità forzata contribuiranno a ritrovare l’Orso perduto, che ha comunque ritrovato il gol con il Lecce: comunque vada, sarà indicazione preziopsa per il Bologna e per il diretto interessato in chiave futura, considerato che il numero 7 non ha dato fin qui nuove aperture per il rinnovo del contratto in scadenza al 2027, che il Bologna attende. Questa la prima certezza di formazione, ma non l’unica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le ultime da Casteldebole verso il big match di sabato al Dall’Ara. Orso ancora titolare con la Roma. Per Sohm un finale ’sotto esame’

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