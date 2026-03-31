Infortunati Inter le ultime sulle condizioni di Lautaro Martinez e Mkhitaryan

Due giocatori dell'Inter sono attualmente fuori causa a causa di infortuni. Uno dei due ha riportato un problema muscolare durante l'allenamento, mentre l'altro ha subito un trauma che ha richiesto accertamenti medici. Non sono state fornite indicazioni sui tempi di recupero, e le condizioni di entrambi vengono monitorate dallo staff sanitario del club.

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