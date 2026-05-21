Le sorprese dell’Iran e i vaghi ultimatum Usa | le parti restano lontane

Da cms.ilmanifesto.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione tra Iran e Stati Uniti rimane complessa, con entrambe le parti che continuano a mantenere posizioni distanti. Le tensioni tra le due nazioni sono aumentate, senza segnali di aperture concrete o negoziati in corso. Le parole usate nei comunicati ufficiali sono state vaghe e non hanno portato a progressi evidenti, mentre le parti si scambiano accuse e richieste senza trovare un punto di incontro. La crisi si mantiene su livelli elevati, senza indicazioni di una rapida soluzione.

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