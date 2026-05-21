Le sorprese dell’Iran e i vaghi ultimatum Usa | le parti restano lontane
La situazione tra Iran e Stati Uniti rimane complessa, con entrambe le parti che continuano a mantenere posizioni distanti. Le tensioni tra le due nazioni sono aumentate, senza segnali di aperture concrete o negoziati in corso. Le parole usate nei comunicati ufficiali sono state vaghe e non hanno portato a progressi evidenti, mentre le parti si scambiano accuse e richieste senza trovare un punto di incontro. La crisi si mantiene su livelli elevati, senza indicazioni di una rapida soluzione.
La guerra grande Il negoziato in stallo pesa sull’economia globale. Teheran allarga la posta: dopo Hormuz, un altro Stretto come arma, Bab al-Mandeb La guerra grande Il negoziato in stallo pesa sull’economia globale. Teheran allarga la posta: dopo Hormuz, un altro Stretto come arma, Bab al-Mandeb Il quadro della guerra americana contro l’Iran non è affatto rassicurante, né per Teheran né per Washington. Il fragile cessate il fuoco continua a oscillare tra ruggiti di guerra e infusi di pace. Gli effetti economici del conflitto cominciano a farsi sentire intorno al globo, colpendo per prime le popolazioni più vulnerabili. LA STRATEGIA IRANIANA, malgrado la sua inferiorità militare, sta effettivamente frenando la superpotenza americana. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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