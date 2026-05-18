Per il rettore di Ca' Foscari serve il ballottaggio | Sgarbi sfida Pasini
A Ca’ Foscari si va verso un secondo turno per la scelta del nuovo rettore, che guiderà l’ateneo dal 2026 al 2032. La competizione si è conclusa con due candidati in testa, ma nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti necessari al primo scrutinio. La decisione finale sarà presa attraverso il ballottaggio, previsto nelle prossime settimane, tra i due candidati rimasti in corsa. La votazione si è svolta tra docenti, studenti e personale amministrativo.
Servirà il ballottaggio per scegliere il prossimo rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che sarà in carica dal 2026 al 2032. Anche alla terza votazione, tenutasi oggi, e nonostante il ritiro di due dei cinque candidati (Filippomaria Pontani e Carlo Bagnoli) nessuno ha raggiunto la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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All'alba delle prossime elezioni per il nuovo rettore abbiamo sentito la necessità di portare alla luce le nostre proposte per la prossima guida di Ca' Foscari. In questi mesi abbiamo lavorato per dare vita a una piattaforma che contenesse tutte le maggiori neces facebook
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