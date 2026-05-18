Per il rettore di Ca' Foscari serve il ballottaggio | Sgarbi sfida Pasini

A Ca’ Foscari si va verso un secondo turno per la scelta del nuovo rettore, che guiderà l’ateneo dal 2026 al 2032. La competizione si è conclusa con due candidati in testa, ma nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti necessari al primo scrutinio. La decisione finale sarà presa attraverso il ballottaggio, previsto nelle prossime settimane, tra i due candidati rimasti in corsa. La votazione si è svolta tra docenti, studenti e personale amministrativo.

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