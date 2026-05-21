Ca' Foscari ha un nuovo rettore | al ballottaggio vince Marco Sgarbi

L’Università Ca’ Foscari ha annunciato il nuovo rettore dopo il ballottaggio. Marco Sgarbi è stato eletto al voto tra i membri dell’ateneo e ricoprirà il ruolo per i prossimi sei anni, dal 2026 al 2032. È il 24° rettore nella storia dell’istituzione e si insedierà nelle prossime settimane. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’università, senza ulteriori dettagli sul numero di voti o sui candidati sfidanti.

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