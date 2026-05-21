Le piccole imprese di Bergamo presentano i loro bilanci e si raccontano attraverso un rapporto pubblicato da Skille, che analizza le 2.000 aziende considerate tra le migliori. I dati mostrano che, nel complesso, le realtà più piccole del territorio sono riuscite a mantenere i risultati positivi, anche se si notano i primi segnali di rallentamento economico. La situazione attuale evidenzia come molte di queste imprese abbiano resistito alle difficoltà, ma l’orizzonte si fa leggermente più incerto.

IN EDICOLA. Le Pmi bergamasche tengono, ma all’orizzonte si intravedono i primi segnali di rallentamento. È questa la fotografia scattata dall’ultima edizione di Skille+2000, il volume in edicola da oggi - 21 maggio - con «L’Eco di Bergamo». Le Pmi bergamasche tengono, ma all’orizzonte si intravedono i primi segnali di rallentamento. È questa la fotografia scattata dall’ultima edizione di Skille+2000, il volume in edicola da oggi con «L’Eco di Bergamo» al prezzo di 8,30 euro in aggiunta al costo del quotidiano, che censisce le 2mila migliori piccole e medie imprese della provincia. L’analisi, curata dal Dipartimento di Economia e management... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Le «piccole» si raccontano a Skille: i bilanci delle 2mila migliori realtà

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