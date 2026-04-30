Adottati i bilanci consuntivi 2025 delle Aziende sanitarie dati migliori rispetto alle ultime stime
Le aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna hanno adottato i bilanci consuntivi per il 2025, con risultati migliori rispetto alle stime iniziali. Dopo aver annunciato il pareggio di bilancio per il 2026, la chiusura del bilancio sanitario regionale 2025 è stata rivista in positivo, con una prima stima di un deficit di 70 milioni di euro. I dati ufficiali mostrano un miglioramento rispetto alle previsioni precedenti.
Prosegue il percorso di risanamento dei conti della sanità dell’Emilia-Romagna. Dopo aver annunciato, nei giorni scorsi, il pareggio di bilancio per il 2026, è stata rivista in positivo anche la chiusura del bilancio sanitario regionale 2025: dopo una prima stima di un deficit di 70 milioni di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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