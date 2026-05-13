Il rapporto tra le finanze dello Ior, la banca vaticana, e la trasparenza dei suoi bilanci è tornato al centro dell’attenzione. I documenti ufficiali mostrano dettagli sui movimenti finanziari e sulle attività svolte dall’istituto, che ha pubblicato i propri dati contabili. La pubblicazione dei bilanci, richiesta da regolamenti internazionali, permette di conoscere le entrate e le uscite dell’organizzazione finanziaria legata alla Santa Sede.

Se c’è un luogo al mondo dove ci si aspetterebbe conti silenziosi e numeri sussurrati, quello è il Vaticano. E invece, una volta l’anno, lo IOR, la cosiddetta “banca vaticana”, apre i registri e mette tutto nero su bianco. Il Bilancio 2025 è uno dei documenti che forse meglio racconta la storia di un’istituzione che oggi naviga con bussola stabile e una solidità finanziaria che farebbe invidia a molte banche commerciali. Nel bilancio d’esercizio approvato al 31 dicembre 2025 c’è infatti un dato che spicca subito, cioè l’utile netto, che a fine dell’anno scorso ammontava a 51 milioni di euro, un risultato in forte crescita rispetto all’anno precedente e il migliore dell’ultimo decennio.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Santi e trasparenti bilanci: che cosa raccontano i conti in salute dello Ior

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