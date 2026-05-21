Le pagelle Imbrò le triple della speranza

Nel corso di una partita, un giocatore ha messo a segno alcune triple che hanno suscitato entusiasmo tra i tifosi, mentre un altro ha faticato a incidere in attacco, con un rendimento complessivo che ha portato a una valutazione insufficiente. La prestazione di un atleta si è chiusa con 5 punti in 26 minuti, segnando 5 su 10 da due punti e un misero 1 su 8 da tre, accompagnati da tre rimbalzi e due assist. Nonostante alcune occasioni di gioco nel finale, la squadra ha concluso la gara con numeri che non hanno soddisfatto le aspettative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Moore 5 (in 26’ 510 da due, 18 da tre, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Da gara-cinque con Avellino ha fiducia da regalare ai compagni, come dimostrano i tanti uno contro uno e la voglia di prendere il proscenio. Ma gli errori al tiro non gli danno la standing ovation. Sarto 5 (in 35’ 04 da due, 27 da tre, 11 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Tira la carretta insieme con il collega lituano, ma il canestro è la cruna di un ago. Peccato perché erano tutti, o quasi, tiri buoni. Anumba 4 (in 13’ 01 da due, 01 da tre, 3 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, un assist). Un peccato enorme non averlo nella veste migliore e in una partita così dura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Imbrò, le triple della speranza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Le pagelle. Bene Polvani, Greselin sottotono. Lattarulo riaccende la speranzaFurghieri 4,5: la sua papera nel primo tempo complica terribilmente la situazione. Leggi anche: Bologna-Aston Villa, le pagelle: Ravaglia, liscio assurdo, 4. Rowe dà speranza, 7,5 Le pagelle. Sorokas, un leone per la EffeFantinelli 6 (in 33’ 1/7 da due, 0/3 da tre, 2/2 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 perse, 9 assist). Non precisissimo al tiro, ma va vicinissimo alla doppia-doppia con rimbalzi e assist. Perkovic 5 (in 28’ ... ilrestodelcarlino.it Le pagelle. Sorokas ha una marcia in piùSarto 7 (in 32’ 3/4 da due, 3/6 da tre, 1/1 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse). Si prende subito il proscenio a suon di triple, poi si fa piccolo col resto della squadra e infine ammazza Rieti nel terzo ... ilrestodelcarlino.it