Le pagelle Bene Polvani Greselin sottotono Lattarulo riaccende la speranza

Durante la partita, Furghieri ha commesso un errore nel primo tempo che ha complicato la situazione della squadra. Polvani si è distinto positivamente, mentre Greselin ha avuto una prestazione al di sotto delle aspettative. Lattarulo ha segnato un gol che ha riacceso la speranza dei tifosi. Per quanto riguarda i singoli, Furghieri ha ricevuto un voto di 4,5, Berizzi si è fermato a 6, con una prova che si può definire senza particolari luci o ombre.

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Furghieri 4,5: la sua papera nel primo tempo complica terribilmente la situazione. Berizzi 6: prova senza infamia e senza lodi. Polvani 6,5: il suo apporto come sempre non manca. E nel finale sfiora pure il 2-2. Risaliti 6: insieme al compagno di reparto consente ai suoi di non correre chissà quali rischi. Cesari 5,5: una bella iniziativa in chiusura di primo tempo e poco altro. (Dal 61’ Limberti 6). Greselin 5: sottotono come tutta la squadra nella frazione d’apertura. (Dal 46’ D’Orsi 6,5: anche stavolta ci mette lo zampino dalla panchina, disegnando l’assist per il gol di Lattarulo). Fiorini 6: fa più fatica rispetto alle ultime uscite contro il centrocampo avversario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le pagelle. Bene Polvani, Greselin sottotono. Lattarulo riaccende la speranza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Le pagelle. Risaliti e Polvani vere barriere. Lattarulo inesauribile, ok VerdeFurghieri 6,5: sollecitato immediatamente dagli avversari con un paio di cross velenosi. Greselin, Fiorini e Lattarulo. Il centrocampo gira beneE’ quasi tutto pronto per il ritorno in campo del Prato, a distanza di dieci giorni dal successo interno con il Seravezza Pozzi. Le pagelle. Bene Polvani, Greselin sottotono. Lattarulo riaccende la speranzaFurghieri 4,5: la sua papera nel primo tempo complica terribilmente la situazione. Berizzi 6: prova senza infamia e senza ... sport.quotidiano.net Le pagelle. Risaliti e Polvani vere barriere. Lattarulo inesauribile, ok VerdeFurghieri 6,5: sollecitato immediatamente dagli avversari con un paio di cross velenosi. Non compie chissà quali parate, ma è sempre preciso. Berizzi 6: un intervento importante nel primo tempo e la ... lanazione.it