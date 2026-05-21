Le opere in ceramica di Gianluca Esposito in mostra da Ferramenta Art Gallery

Da fine maggio a metà luglio, la galleria di arte contemporanea presenta una mostra dedicata alle creazioni in ceramica di un artista italiano. L’esposizione comprende diverse opere realizzate dall’artista nel corso degli ultimi anni, tutte incentrate sull’uso della ceramica come materiale principale. La mostra si svolge in uno spazio dedicato alla promozione di artisti emergenti e consolidati nel panorama artistico nazionale. L’apertura al pubblico è prevista per il 23 maggio e durerà fino al 15 luglio.

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Arezzo, 21 maggio 2026 – Dal 23 Maggio 2026 al 15 luglio 2026, Ferramenta art gallery ospita la personale dedicata all’artista Gianluca Esposito. In esposizione la grande installazione che dà il titolo alla mostra e una serie di opere scultoree in ceramica attraverso le quali l’artista esplora nella sua complessità il concetto di nido: “ . uno spazio potenzialmente abitabile, ma mai del tutto rassicurante. La bellezza naturale di quei gambifioreforesta, che lo stesso artista descrive come “trame linfatiche, sonore e attrattive”, non garantisce protezione: può stringersi, soffocare, trasformarsi in trappola. Il nido diventa un dispositivo ambiguo: ciò che promette riparo espone alla vulnerabilità; ciò che attira può catturare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le opere in ceramica di Gianluca Esposito in mostra da Ferramenta Art Gallery ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Art Factory 2026 alla pdb gallery la ceramica diventa linguaggio contemporaneoBologna torna a mettere al centro la ceramica come forma d’arte viva e attuale con Art Factory 2026, la terza edizione della rassegna ospitata alla... Leggi anche: Australia, 51 artisti emergenti espongono le loro opere alla Art Gallery of New South Wales Nidi, esche e trappole tutte: Gianluca Esposito in mostra ad ArezzoLa galleria Ferramenta di Arezzo ospita dal 23 maggio al 15 luglio 2026 la mostra personale di Gianluca Esposito, artista romano noto per il suo lavoro al confine tra scultura, grafica e installazione ... arezzonotizie.it Le opere in ceramica di Gianluca Esposito in mostra da Ferramenta Art GalleryDal 23 maggio 2026 al 15 luglio la personale Nidi, esche e trappole tutte ... msn.com