Art Factory 2026 alla pdb gallery la ceramica diventa linguaggio contemporaneo
A Bologna, la ceramica torna protagonista di una rassegna dedicata all’arte contemporanea. La terza edizione di Art Factory 2026 si tiene presso la PdB Gallery, dove artisti si confrontano con questa forma d’arte in una prospettiva moderna. La mostra presenta opere realizzate con tecniche diverse, evidenziando come la ceramica possa essere interpretata come un linguaggio contemporaneo. L'esposizione apre uno sguardo nuovo su un materiale tradizionale, valorizzandone le potenzialità artistiche attuali.
Bologna torna a mettere al centro la ceramica come forma d’arte viva e attuale con Art Factory 2026, la terza edizione della rassegna ospitata alla PdB Gallery. L’appuntamento, in programma dal 14 maggio al 26 giugno 2026, riunisce le opere di quattro artisti — Ofer Grunwald, Raffaele Mazzamurro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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