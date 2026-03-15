A Sydney, alla Art Gallery of New South Wales, si svolge una mostra con 51 artisti emergenti provenienti dall'Australia. Le loro opere sono state selezionate tra giovani che si sono distinti nel loro Stato per le arti visive. L'esposizione offre una panoramica di lavori di artisti ancora all'inizio della carriera, tutti presenti nello spazio espositivo della galleria.

Nelle lezioni d’arte, sono il meglio del meglio. Il lavoro di giovani, che si sono distinti nel loro Stato per le arti visive, è in esposizione alla Art Gallery of New South Wales, a Sydney, Australia. La mostra si intitola Art Express e si tiene presso il rinomato museo negli ultimi 43 anni. Mette in evidenza gli artisti emergenti attraverso la pittura, il disegno, i tessuti e la ceramica. I pezzi esplorano una vasta gamma di idee, dalle storie personali sulla famiglia e l’identità alle riflessioni su questioni sociali più ampie. L’Art Express di quest’anno a Sydney riunisce opere d’arte di studenti di tutto lo Stato. La mostra del 2026 presenta le creazioni di 51 giovani artisti, evidenziandone l’abilità tecnica, l’immaginazione e l’uso vibrante del colore attraverso diversi mezzi artistici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australia, 51 artisti emergenti espongono le loro opere alla Art Gallery of New South Wales

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