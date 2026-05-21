Le Next Gen ATP Finals tornano in Italia e questa volta si terranno a Reggio Calabria, presso il PalaCalafiore. Dopo aver avuto sede a Milano e aver trascorso tre anni in Arabia Saudita, l'evento dedicato ai migliori under 20 del tennis mondiale si sposta in questa città. Gli organizzatori hanno completato le verifiche logistiche e ora attendono solo l'annuncio ufficiale. La manifestazione sarà una delle prime grandi competizioni sportive di rilievo in Calabria.

Le Next Gen Atp Finals 2026 si svolgeranno a Reggio Calabria nella prima metà di dicembre. Ormai manca solo l’ufficialità. L’indiscrezione sulla sede, anticipata un mese fa dalla Gazzetta, ha trovato via via conferme. Nelle ultime settimane si sono tenute diverse riunioni in Calabria, alla presenza delle istituzioni locali e dei dirigenti dell’Atp e della Fitp. Alla fine sono stati risolti tutti i nodi logistici. La Federazione guidata da Angelo Binaghi (in consiglio siede il calabrese Joe Lappano) ha riportato a casa le Next Gen Atp Finals, che dal 2017 al 2022 erano state ospitate a Milano e che negli ultimi tre anni si sono tenute a Gedda, in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le Next Gen Atp Finals tornano in Italia: sarà Reggio Calabria la nuova casa dei talenti

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