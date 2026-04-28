Tennis le Atp Finals Next Gen tornano in Italia | Napoli in corsa per ospitarle?

Le ATP Finals Next Gen, il torneo che mette in mostra i migliori otto giovani tennisti under 20 del circuito maschile, tornano in Italia. La città di Napoli è tra le candidate a ospitare l’evento, che si svolge ogni fine anno e ha visto vincitori come Sinner nel 2019 e Alcaraz nel 2021. La decisione sulla sede sarà annunciata nelle prossime settimane, mentre si avvicina la fase di definizione degli accordi organizzativi.

Tornano in Italia le Next Gen Finals dell’Atp, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto giovani under 20 del circuito maschile del tennis mondiale, vinto nel 2019 da Jannik Sinner e nel 2021 da Carlo Alcaraz. Manca ormai solo l’annuncio ufficiale, ma dopo la lunga parentesi a Milano dal.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Le Next Gen Finals tornano in Italia. Ipotesi Sud: Napoli, Bari o Calabria Leggi anche: Next Gen ATP Finals 2026: si torna in Italia. Ancora incerta la sede Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le Next Gen Finals tornano in Italia. Ipotesi Sud: Reggio Calabria, Bari o Napoli; Reggio Calabria candidata a ospitare le Next Gen Atp Finals · ilreggino.it; Next Gen ATP Finals 2026: si torna in Italia. Ancora incerta la sede; Le Next Gen ATP Finals tornano in Italia? E c’è la suggestione di giocare al Sud. Le Next Gen Atp Finals tornano in Italia | Tennis, tre città in lizza per il torneo U21 (oggi 27 aprile 2026)Le Next Gen Atp Finals tornano in Italia: il torneo riservato ai migliori Under 21 sarà disputato dal 2026 a Reggio Calabria, Napoli o Bari. ilsussidiario.net Next Gen ATP Finals 2026: si torna in Italia. Ancora incerta la sedeLe Next Gen ATP Finals torneranno in Italia nel 2026. Non è ancora arrivata l'ufficialità, ma l'affare appare ormai fatto. L'Arabia Saudita, che le ha ... oasport.it Prossimo il ritorno in Italia delle Next Gen ATP Finals 2026. Si lavora per una sede al Sud x.com Prossimo il ritorno in Italia delle Next Gen ATP Finals 2026. Si lavora per una sede al Sud - facebook.com facebook