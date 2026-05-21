Le mille vite di Giuseppe Conte | così il leader M5s sogna di tornare al governo

Giuseppe Conte sembra determinato a riprendere il suo percorso politico e ha manifestato l’intenzione di tornare a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio. Dopo aver già ricoperto questa carica in passato, il leader del Movimento 5 stelle si prepara a nuove sfide elettorali e a un possibile ritorno al governo. La sua volontà di candidarsi nuovamente si accompagna a una strategia volta a rafforzare la presenza del movimento nel panorama politico nazionale.

Giuseppe Conte vuole il tris. Il presidente del Movimento 5 stelle sogna di tornare presidente del Consiglio. Reduce da un intervento chirurgico d'urgenza che lo ha tenuto lontano per alcune settimane dai palcoscenici politici il leader della seconda forza di opposizione utilizza un linguaggio. 🔗 Leggi su Today.it

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I TORMENTATI AMORI di Giuseppe Garibaldi

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