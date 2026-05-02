Giuseppe Conte operato leader M5S rassicura su condizioni di salute | Sto bene dopo l’intervento ho già ripreso a lavorare

Il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato sui social di aver subito un intervento chirurgico il 27 aprile. Dopo l’operazione, ha riferito di sentirsi bene e di aver ripreso a lavorare. La comunicazione ufficiale ha specificato che l’intervento era stato programmato e che le condizioni di salute sono stabili. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell’intervento o sulla durata della degenza.

L’annuncio dell’operazione era arrivato già il 27 aprile, sempre attraverso un post sui social, in cui Conte aveva spiegato la necessità di interrompere temporaneamente gli impegni politici Sta bene Giuseppe Conte dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto nei giorni scorsi, come lui.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giuseppe Conte operato, leader M5S rassicura su condizioni di salute: “Sto bene dopo l’intervento, ho già ripreso a lavorare” Notizie correlate Giuseppe Conte dovrà operarsi, leader M5s annuncia l'intervento chirurgico e stop forzato dagli appuntamentiGiuseppe Conte dovrà operarsi ed è per questo che saltano alcuni incontri previsti nei prossimi giorni. Napoli, Anguissa rassicura Conte sulle sue condizioni di salute: arriva la convocazione contro il Verona?Dopo oltre tre mesi di stop, il percorso di rientro di Zambo Anguissa è stato tutt’altro che lineare. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giuseppe Conte operato, come sta il leader M5S: l'aggiornamento; Conte dopo l'intervento: decorso regolare, attività già riprese e agenda M5S verso il rientro; Giuseppe Conte annulla gli impegni: dovrà essere operato - POP; Giuseppe Conte operato: il leader M5S si ferma, tra silenzio chirurgico e un Movimento in standby. Giuseppe Conte è stato operato: gli ultimissimi aggiornamenti sulle sue condizioniNei giorni scorsi il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stato operato. Era stato lui stesso a dare l’annuncio con un post sui social: avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Ital ... notizie.it Si è operato. Giuseppe Conte, la notizia arriva proprio adesso: come staIl panorama politico italiano di fine aprile 2026 viene scosso da una notizia che riguarda direttamente la salute di uno dei suoi principali protagonisti. thesocialpost.it Giuseppe Conte: "Ecco chi si è mosso per far cadere il mio governo" ...Continua - facebook.com facebook Rivolgo a Giuseppe Conte un sincero augurio di pronta guarigione per l’intervento chirurgico che dovrà affrontare. A lui i miei migliori auguri per una rapida e piena ripresa. x.com