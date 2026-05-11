Il leader del Movimento 5 Stelle ha condiviso per la prima volta alcuni dettagli riguardo a un intervento chirurgico a cui si è sottoposto negli ultimi giorni. Dopo aver mantenuto il riserbo finora, ha spiegato le circostanze dell’operazione senza entrare in troppi dettagli. La comunicazione ufficiale arriva dopo un periodo di assenza pubblica, durante il quale si sono susseguite speculazioni sulla sua condizione di salute.

Giuseppe Conte rompe il silenzio e racconta per la prima volta i dettagli dell’intervento chirurgico che lo ha costretto a fermarsi negli ultimi giorni. Dopo le indiscrezioni circolate sulle sue condizioni di salute, il leader del Movimento 5 Stelle ha deciso di chiarire personalmente cosa è accaduto, spiegando di essersi sottoposto a un’operazione urgente per l’asportazione di una neoplasia. Una notizia che aveva inevitabilmente alimentato preoccupazione nel mondo politico e tra i sostenitori dell’ex presidente del Consiglio. Conte ha scelto di parlare apertamente della vicenda in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando di aver vissuto momenti molto difficili e di aver avuto paura per le possibili conseguenze della malattia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giuseppe Conte, di cosa è stato operato il leader del M5S: la verità sull’intervento

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Ho finito il Conte e sono sconvolto. - Reddit reddit