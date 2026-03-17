Un medico di 30 anni è stato assolto con formula piena in tribunale ad Arezzo dall'accusa di aver commesso atti sessuali su un minorenne. Il procedimento legale riguardava un presunto episodio avvenuto negli spogliatoi di una palestra cittadina. La decisione è stata presa perché il fatto non sussiste.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Assolto con formula piena, “perché il fatto non sussiste ”, un medico 30enne che era finito a processo ad Arezzo con l'accusa di atti sessuali nei confronti di un minorenne, per un presunto episodio avvenuto negli spogliatoi di una palestra cittadina. La sentenza è stata pronunciata in mattinata dal tribunale di Arezzo in composizione collegiale, presieduto da Annamaria Loprete. Il collegio, al termine della camera di consiglio, ha escluso la sussistenza del fatto contestato, accogliendo di fatto la richiesta di assoluzione avanzata anche dal pubblico ministero Emanuela Greco al termine dell'istruttoria dibattimentale. Nel procedimento la costituzione di parte civile era stata nel frattempo revocata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atti sessuali su minorenne, medico assolto con formula piena

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