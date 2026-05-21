Il Mubit, il Museo del Basket Italiano, ha aperto da circa un mese e in questo periodo ha accolto diverse scolaresche in visita. Mercoledì, il museo ospiterà un evento dedicato alle maglie delle nazionali, in occasione del centenario della squadra italiana. La presenza di un ospite speciale, un rappresentante di rilievo, arricchirà la giornata dedicata alla storia e alle tradizioni del basket nazionale. La piazza antistante il museo continua a essere frequentata da gruppi di studenti in attesa di entrare.

Un mese di vita per il Mubit, che sarebbe poi il Museo del Basket Italiano. Non è insolito, negli ultimi tempi, vedere scolaresche, in Piazza Azzarita, in attesa di entrare nel tempio dei canestri. L’ala azzurra, perché la prima mostra è dedicato sui 100 anni della Nazionale. E la prossima settimana, come era stato spiegato a chiare lettere nei progetti e nei piani del Mubit, l’ala del PalaDozza che si trova all’incrocio con via Calori, servirà anche per illustrare novità o raccontare possibili eventi. Tra le novità – tutto è pronto per il 27 maggio – ci sarà la presentazione della nuova maglia della Nazionale. Che tra l’altro, guidata dall’ex allenatore della Virtus, Luca Banchi, giocherà una partita alla Fiera all’inizio di luglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le maglie nazionali. Il centenario. Bongiovanni mercoledì ospite del Mubit

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