Sabato 18 aprile si terrà l’inaugurazione del Museo del Basket, noto come Mubit, che accoglierà visitatori per la prima volta. Tra gli ospiti previsti ci sono ex commissari tecnici e personalità legate al mondo del basket, tra cui alcuni ex giocatori e allenatori. Durante l’evento saranno presentate maglie e sorprese, mentre in programma ci sono anche incontri con due commissari tecnici e una partita al PalaDozza.

Cresce l’attesa per l’inaugurazione del Museo del Basket, il Mubit che aprirà ufficialmente i battenti sabato 18 aprile. Il Mubit troverà spazio in un angolo del PalaDozza (Piazza Azzarita, incrocio via Calori) e, come antipasto, proporrà la mostra sulla Nazionale italiana. La federbasket ha compiuto il secolo di vita nel 2021 (e da programma originario l’apertura avrebbe dovuto consumarsi in quell’anno) e ci sarà tanto azzurro. Compresa la passerella di almeno due ct che hanno scritto pagine importanti in azzurro. Ci saranno Charly Recalcati – bronzo agli Europei del 2003 e argento ai Giochi di Atene nel 2004 – ed Ettore Messina, secondo agli Europei del 1997. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’inaugurazione del museo. Oltre agli ex commissari tecnici, attesi anche Galanda, Mancinelli e Lamma. Mubit: maglie, sorprese e almeno due ct. Recalcati e Messina al PalaDozza il 18 aprile

Ufficiale l’apertura del museo del basket. Ci saranno anche i palloni dei trionfi agli Europei del 1983 e 1999. Mubit: trofei, cimeli e storie dal 18 aprileStretta di mano tra il sindaco Matteo Lepore e il presidente della federbasket Giovanni Petrucci.

Il Museo del basket. Petrucci incontra Lepore: "Inaugurazione ad aprile"Da Roma a Bologna, in treno, con l’obiettivo di incontrare il sindaco Matteo Lepore e capire la situazione del Mubit, il museo del basket italiano.

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