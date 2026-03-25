Italbaby mercoledì da leoni | tris di successi per le Nazionali giovanili

Mercoledì è stato un giorno positivo per le nazionali giovanili italiane, che hanno ottenuto tre vittorie consecutive. L'Under 19 ha battuto l'Ungheria con un risultato di 3-0 grazie a due gol di un giocatore dell'Inter. L’Under 17, invece, ha conquistato una vittoria per 3-2 contro il Portogallo, che detiene il titolo di campione d’Europa, recuperando da uno svantaggio di 0-2.

Che sia di buon auspicio, questo pomeriggio azzurro di sole vittorie. Tre su tre per le nazionali giovanili scese in campo in Italia e all’estero, tutte impegnate nei rispettivi percorsi di qualificazione agli Europei di categoria. Di particolare rilievo i successi di Under 19 e Under 17 che si giocano l’accesso alle fasi finali di questa estate, mentre comincia bene anche l’avventura dell’Under 18 nella prima fase del percorso verso Euro U19 del 2027. Quest’anno non si può sbagliare. Dopo la delusione di 12 mesi fa – complice il girone impossibile con Spagna e Francia – l’Italia U19 torna in Calabria, stavolta da grande favorita per la qualificazione all’Europeo (in Galles tra giugno e luglio). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italbaby, mercoledì da leoni: tris di successi per le Nazionali giovanili Articoli correlati Australian Open 2026 p. 7: Mercoledì da leoni con Jan, Ben, Lollo e Nole!Analizzeremo la grande giornata di domani con i quarti di finale della parte bassa del tabellone, che vedranno protagonisti: Lorenzo Musetti vs Novak... Serie D. GhivoBorgo, un mercoledì da leoni. Oggi la sfida con il ViviAltotevereDelicata sfida interna per il Ghivi Borgo, che oggi alle ore 15 all’ "Elso e Rolando Bellandi" ospita il ViviAltotevere Sansepolcro, per un mercoledì...