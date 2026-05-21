Durante un incontro organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi presso la sala Zuccari del Senato, un noto giornalista ha ricordato con emozione la giornalista scomparsa vent’anni fa. Ha affermato di aver provato un dolore enorme nel ricordarla e ha detto che i suoi articoli suscitavano reazioni intense nel pubblico. Il ricordo è stato accompagnato da parole di stima e da un momento di commozione, mentre i presenti ascoltavano con attenzione i ricordi condivisi di un’epoca passata.

"I suoi articoli facevano impazzire la gente". Questo il ricordo commosso di Vittorio Feltri che oggi è intervenuto al convegno organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi presso la sala Zuccari del Senato in occasione del ventennale dalla scomparsa di Oriana Fallaci. "Le diedi un pacchetto di sigarette al giornale, che era rimasta senza, e diventammo amici, così quando veniva in Italia veniva da me", ha raccontato Feltri ricordando che “lei decise di morire e scelse come ultima tappa casa mia.", Feltri, poi, ha aggiunto: "Un giorno mi invita al ristorante e mi regala un pacco, ho sbirciato e era una pelliccia di visone, ho pensato fosse una moda americana e la tengo a casa mia come un simbolo, ogni mattina la vedo e penso a lei, che forse mi ha voluto bene, anche se ero un direttore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ho provato un dolore enorme". Feltri ricorda Oriana Fallaci e si commuove

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Sullo stesso argomento

“Sono giorni tristi”. Lutto per Inzaghi, l’allenatore si commuove in conferenza: dolore enormeLa vigilia di una delle sfide più delicate ed emozionanti dell’intera stagione agonistica del Palermo si apre in un clima di grandissima...

Oriana Fallaci, ritratto intimo di una donna liberaTra le pagine c’è se non tutto, di certo moltissimo: lei giovanissima staffetta che pedala a perdifiato in missione per i partigiani con nel...