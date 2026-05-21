Le intimidazioni a Sferracavallo la commissione Antimafia si riunisce nella borgata | Serve una reazione civile

La commissione regionale Antimafia si riunirà giovedì 28 maggio alle 15 nella borgata di Sferracavallo, in seguito alle ultime intimidazioni segnalate nella zona. La riunione è stata convocata per discutere della situazione e valutare eventuali interventi. La decisione arriva dopo una serie di episodi che hanno coinvolto la comunità locale, portando le autorità a intervenire per affrontare il problema. La seduta sarà presieduta dal presidente della commissione.

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