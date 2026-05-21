Le intimidazioni a Sferracavallo la commissione Antimafia si riunisce nella borgata | Serve una reazione civile
La commissione regionale Antimafia si riunirà giovedì 28 maggio alle 15 nella borgata di Sferracavallo, in seguito alle ultime intimidazioni segnalate nella zona. La riunione è stata convocata per discutere della situazione e valutare eventuali interventi. La decisione arriva dopo una serie di episodi che hanno coinvolto la comunità locale, portando le autorità a intervenire per affrontare il problema. La seduta sarà presieduta dal presidente della commissione.
La commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, dopo le recenti intimidazioni registrate si riunirà a Sferracavallo giovedì prossimo (28 maggio) alle 15.30. L'incontro, aperto al pubblico, avverrà all'istituto comprensivo Sferracavallo-Onorato, in via Tacito 34, alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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