Le intimidazioni a Sferracavallo la commissione Antimafia si riunisce in loco | Serve una reazione civile
La commissione regionale Antimafia si riunirà giovedì 28 maggio alle 15 a Sferracavallo, nel Palermitano, per discutere delle recenti intimidazioni avvenute nella zona. La riunione si svolge in seguito a diversi episodi di minacce e atti di pressione che hanno coinvolto la comunità locale. La decisione di spostare l'incontro nel luogo delle intimidazioni mira a evidenziare la volontà di affrontare pubblicamente la situazione e di promuovere una risposta civile. La seduta sarà presieduta da Antonello Cracolici.
La commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, dopo le recenti intimidazioni registrate nel Palermitano si riunirà a Sferracavallo giovedì prossimo (28 maggio) alle 15.30. L'incontro, aperto al pubblico, avverrà all'istituto comprensivo Sferracavallo-Onorato, in via Tacito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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