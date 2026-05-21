Le intimidazioni a Sferracavallo la commissione Antimafia si riunisce in loco | Serve una reazione civile

La commissione regionale Antimafia si riunirà giovedì 28 maggio alle 15 a Sferracavallo, nel Palermitano, per discutere delle recenti intimidazioni avvenute nella zona. La riunione si svolge in seguito a diversi episodi di minacce e atti di pressione che hanno coinvolto la comunità locale. La decisione di spostare l'incontro nel luogo delle intimidazioni mira a evidenziare la volontà di affrontare pubblicamente la situazione e di promuovere una risposta civile. La seduta sarà presieduta da Antonello Cracolici.

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