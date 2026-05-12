Stretta dopo le intimidazioni il prefetto istituisce la zona rossa a Sferracavallo
Dopo una serie di intimidazioni e atti di violenza, il prefetto ha deciso di istituire una zona rossa nel quartiere di Sferracavallo. La decisione è stata adottata al termine di un incontro in prefettura, durante il quale sono intervenuti i rappresentanti delle forze dell’ordine e il prefetto stesso. L’assemblea si è concentrata sulla situazione di sicurezza nel quartiere, che ha portato alla dichiarazione ufficiale di restrizioni.
Sferracavallo zona rossa. E' stato stabilito al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Massimo Mariani, alla luce della violenza esplosa in città, che si è tenuto questa mattina in prefettura con i vertici delle forze dell'ordine era presente anche il.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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