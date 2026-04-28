Riunione in prefettura dopo le intimidazioni a Sferracavallo rafforzati i controlli

In seguito alle intimidazioni rivolte alle attività commerciali di Sferracavallo, si è tenuta una riunione in prefettura per discutere le misure di sicurezza. Durante l'incontro è stato deciso di aumentare i controlli e rafforzare i dispositivi di prevenzione nella zona, al fine di garantire maggiore tutela alle attività e ai cittadini. La decisione arriva dopo una serie di episodi di minacce e pressioni nella borgata palermitana.

Un generale e immediato rafforzamento dei dispostivi di prevenzione e di controllo nella borgata palermitana di Sferracavallo, dove si sono registrate diverse intimidazioni alle attività commerciali, è stato deciso nel corso di una riunione in prefettura.Il rafforzamento dei controlli, secondo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sabotaggio alla linea Lecco-Tirano, dopo il vertice in Prefettura controlli rafforzati sulla ferrovia delle OlimpiadiLecco, 13 febbraio 2026 – Dopo il sabotaggio, aumentano i controlli lungo la ferrovia delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Le intimidazioni a Sferracavallo, Lagalla e Forzinetti: "Sostegno economico straordinario alle imprese vittime"“Abbiamo deciso di attivare un'ulteriore misura straordinaria di sostegno economico dedicata alle imprese vittime di intimidazioni, prevedendo lo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Riunione in Prefettura con Forze di Polizia, ABI e Poste Italiane; Sicurezza urbana, riunione alla prefettura di Massa Carrara; Campo rom di Giugliano in Campania. Riunione in Prefettura - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; Il Prefetto dopo il vertice sulla sicurezza: Metteremo in campo ogni risorsa necessaria. Elezioni comunali: riunione in Prefettura a Reggio Calabria, segnalata la difficoltà nel rinvenire presidenti di seggioIl Prefetto Clara Vaccaro ha presieduto oggi un incontro, avente ad oggetto le modalità di svolgimento della propaganda elettorale in occasione delle prossime consultazioni elettorali, al quale sono s ... strettoweb.com Viabilità nel Vibonese, in Prefettura il vertice su emergenze e priorità dopo il maltempoL’incontro presieduto dal prefetto Colosimo ha coinvolto Provincia, Regione, Anas, Prociv e sindaci dei territori interessati. Particolare attenzione è stata riservata alle criticità che interessano l ... ilvibonese.it SICUREZZA STRADALE A FUSCALDO, NODO SS 18–SP 40: CONVOCATO IL TAVOLO TECNICO INTERISTITUZIONALE Il consigliere provinciale Graziano Di Natale: «Passo non più rinviabile». Riunione il 6 maggio per interventi urgenti sulla viabilità https:/ - facebook.com facebook Oggi a Casa Italia l’Amb. Fabio Cassese ha presieduto la riunione di coordinamento consolare con Consiglieri #CGIE, Consoli di Londra, Edimburgo e Manchester e Presidenti dei #Comites. Focus su servizi, iniziative ed EUSS, con forte spirito di collaborazio x.com