Le femmine devono morire scritta misogina su un murale di Stornara Foggia La denuncia del sindaco

A Stornara, in provincia di Foggia, una scritta con l’espressione “Le femmine devono morire” è stata dipinta su un murale. Il sindaco del paese ha denunciato pubblicamente l’accaduto, evidenziando la natura violenta e misogina del messaggio. La frase è stata trovata in un contesto pubblico, visibile a chi passa nella zona. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità con cui è stato realizzato il murale o sui soggetti coinvolti.

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“Le femmine devono morire”. Non lascia spazio a interpretazioni la scritta apparsa su un murale a Stornara, in provincia di Foggia. L’atto vandalico e misogino è stato denunciato dal sindaco della città Roberto Nigro con un post su Facebook. “I murales – ha scritto il primo cittadino – sono il simbolo della nuova identità di Stornara. Grazie a queste opere d’arte, il nostro paese è uscito dai confini locali per farsi conoscere e apprezzare in tutta Italia e all’estero. Sono il frutto del lavoro di artisti, dell’impegno dell’associazione Stornara Life e dell’orgoglio di un’intera comunità che ha scelto di credere nella cultura e nella bellezza come motore di rinascita e turismo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Le femmine devono morire”, scritta misogina su un murale di Stornara (Foggia). La denuncia del sindaco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video This New Espionage RPG Thriller is Weird, Smart and Intriguing! - ZERO PARADES EP1 Sullo stesso argomento Choc a Stornara, scritta misogina imbratta il murale: "Le femmine devono morire"Choc a Stornara, dove un anonimo ha imbrattato un murale con la scritta d'odio e misognia: “Le femmine devono morire”. Leggi anche: Minacce di morte al sindaco Grazi. La scritta sull’asfalto e la denuncia Stornara, i murales simbolo della città imbrattati con la scritta choc Le femmine devono morire: l'ira del sindaco x.com 'Le femmine devono morire', scritta choc su murales nel Foggiano(ANSA) - STORNARA, 21 MAG - 'Le femmine devono morire' è la scritta choc comparsa nelle scorse ore su uno dei murales di Stornara, in provincia di Foggia. A darne notizia è il sindaco, Roberto Nigro, ... msn.com