Cervello umano fotografa | mantiene impresse le immagini anche quando spariscono Lo studio dell’Università di Firenze

Uno studio condotto dall'Università di Firenze rivela che il cervello umano riesce a

Il cervello umano ha la capacità di "fare fotografie". Ossia di mantenere impresse le immagini anche quando scompaiono alla vista. Lo conferma un team di ricerca dell'Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-In) e dell'Università di Firenze - prima autrice dello studio Hazal Sertakan, dottoranda dell'Università - che ha individuato un meccanismo fondamentale della percezione visiva: una forma di memoria che ci permette di "vedere" gli oggetti anche quando scompaiono temporaneamente dalla vista, per esempio dietro un ostacolo L'articolo Cervello umano “fotografa”: mantiene impresse le immagini anche quando spariscono. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

